Rapine, armi e droga per un detenuto nel carcere di piazza Lanza: cinque arresti

La polizia di Catania, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, ha arrestato cinque persone accusate di rapina aggravata, furti in abitazione e auto e spaccio di droga. Gli indagati, un 43enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne, sono ritenuti responsabili di una serie di crimini commessi tra il 2022 e il 2024.

L'indagine è partita da una rapina avvenuta il 6 giugno 2022 nel parcheggio dell'ospedale San Marco. Tre persone, una delle quali armata di pistola, giunte a bordo di uno scooter, hanno rapinato un dipendente dell'azienda che raccoglie i soldi dalle casse automatiche dei parcheggi, per un totale di 2.165 euro. Le indagini hanno permesso di identificare tutti i componenti del gruppo: il basista, il complice che aspettava la vittima e i tre che hanno materialmente compiuto la rapina.

Non solo. Nel corso delle indagini è stato scoperto che il 43enne e il 53enne erano anche coinvolti nel traffico di droga (marijuana e hashish) e di telefoni cellulari per un detenuto nel carcere di piazza Lanza.

Il 6 settembre 2022, il 43enne è stato arrestato in flagranza di reato mentre custodiva due pistole e due pistole mitragliatrici con munizioni in un deposito a sua disposizione. Il Gip, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati, che sono stati condotti nel carcere di piazza Lanza.

