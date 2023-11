Saccheggiavano tir nella zona industriale, misure cautelari per tre ladri

Lo scorso 7 novembre 2023 gli agenti della questura di Catania hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa lo scorso 2 novembre dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, nei confronti di persone, accusate di aver compiuto diversi furti nel periodo compreso tra giugno ed agosto dell'anno in corso. Si tratta del 21enne Cristian Crisafulli, Giuseppe Marsengo di 25 anni e del 40enne Alessandro Reina.

Le indagini, eseguite dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come gli indagati agissero in cooperazione per rubare presso aziende della zona industriale di Catania, forzando portelloni e recinzioni con violenza. Per monitorare i loro movimenti sono stati utilizzati anche dei dispositivi di localizzazione gps ed analisi di immagini tratte da vari sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Quattro i furti accertati. E' stata scoperta anche la base operativa utilizzata dai ladri per riunirsi prima dei "colpi" e per farvi poi ritorno con la merce trafugata. Marsengo, Crisafulli e Raina sono stati colti sul fatto ed arrestati, insieme ad un altro soggetto lo scorso 3 agosto, per tentato furto aggravato in concorso ai danni di un autotrasportatore. Il gip ha quindi disposto nei loro confronti l’applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, insieme all’obbligo di dimora nel Comune di residenza.