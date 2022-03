In pochi minuti rapina due banche ma il bottino è misero: 360 euro

Aveva compiuto due rapine in due diverse banche nel giro di pochi minuti. L'audace ladro è stato arrestato ieri mattina dopo che la polizia è stata allertata dai dipendenti degli istituti di credito. A farlo intercettare sono stati i suoi indumenti: una felpa grigia, un cappellino blu e i jeans. A essere "bersagliata" dai colpi dell'uomo è stata via Leopardi, ove hanno sede le due banche.

L'uomo è stato così intercettato dalla polizia e fermato: si tratta di un catanese di 60 anni. Aveva minacciato i cassieri con un taglierino ma il bottino è stato misero: 25 euro in un caso e nel secondo 335 euro. Gli agenti hanno trovato nelle sue tasche sia il coltello utilizzato per la rapina che la somma in contanti di 360 euro, che è stata restituita ai legittimi proprietari in sede di denuncia. Adesso si trova ai domiciliari e dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata continuata.