Due rapine a gioiellerie con un bottino di 280 mila euro, ladro identificato grazie ai tatuaggi: arrestato

Due rapine commesse tra aprile e maggio di quest’anno ai danni di gioiellerie, per un bottino complessivo di 280 mila euro. In carcere un 32enne, Mirko Natale Fusto. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale etnea ed eseguite dalla squadra mobile, hanno ricostruito la dinamica delle rapine raccogliendo elementi indiziari che dimostrerebbero il coinvolgimento dell’indagato. Una prima rapina è stata commessa lo scorso 16 aprile, all’interno di una gioielleria del centro storico, nel corso della quale, un uomo armato di pistola riusciva ad impossessarsi di oggetti in oro per un valore complessivo di 220.000 euro. La seconda rapina, invece, è stata messa a segno il 10 maggio, dentro un’altra gioielleria cittadina, con modalità del tutto analoghe ed impossessamento di oggetti in oro per un valore pari a circa 60.000 euro. Il pomeriggio del 13 luglio, Fusto è stato intercettato e riconosciuto dal personale della polizia scientifica che ha allertato la sala operativa. Il rapinatore, infatti, aveva agito, in entrambi i casi, a volto scoperto e facendo trasparire dei tatuaggi vistosi e con caratteristiche tali da agevolarne la sua identificazione. Una volta riconosciuto, sul posto è intrevenuta la squadra mobile che ha cinturato la zona e lo ha arrestato.