Armato di coltello, mette a segno due rapine in meno di un mese: identificato e arrestato ladro seriale

La Procura distrettuale della Repubblica, nell’ambito delle attività investigative a carico di Nicolò Salamone, 45enne pregiudicato di Biancavilla, indagato per i reati di tentata rapina, aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere, ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti il provvedimento cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Biancavilla che hanno associato il 45enne alla casa circondariale catanese di piazza Lanza. I fatti si sono verificati tra Adrano e Biancavilla il 21 dicembre 2022 ed il 9 gennaio scorso.

Le attività investigative supportate dalle immagini, caratterizzate da nitidezza e varietà di inquadrature ed estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati all’interno delle attività commerciali prese di mira, avrebbero consentito di pervenire all’identificazione del presunto responsabile Nicolò Salamone. Per quanto riguarda primo episodio, verificatosi il 21 dicembre 2022, consumato ai danni del gestore di una tabaccheria di Biancavilla, le immagini documentano il modus operandi del 45enne che, con il volto parzialmente coperto da una mascherina protettiva e dal cappuccio della felpa, entrava nella tabaccheria, dove, dopo aver puntato un coltello prima al commesso e poi al titolare, si impossessava della somma in contanti di 2.000 euro, per poi darsi alla fuga.

Durante le fasi concitate della rapina, la mascherina indossata dal rapinatore si era abbassata, consentendo così ai presenti di poter vedere bene il viso del rapinatore. L’ingresso in tabaccheria, l’azione delittuosa e la fuga del rapinatore, oltre al suo abbigliamento, hanno trovato preciso riscontro dalla visione di altre telecamere esterne, installate su un immobile sito nelle vicinanze della via di fuga. Durante le fasi preparatorie, pochi minuti prima del colpo, Salamone avrebbe effettuato un primo passaggio davanti alla tabaccheria a bordo di un’Opel Corsa nella sua disponibilità con finalità di sopralluogo. Quel passaggio è stato analogamente immortalato da una telecamera installata presso un esercizio commerciale limitrofo.

La commissione di altri due episodi nel territorio di Adrano, nella giornata del 9 gennaio scorso, è stata ugualmente ricondotta, in termini di gravità indiziaria, a Salamone. Per entrambi gli eventi criminosi, gli elementi di riscontro offerti ai militari dell’Arma, ai fini dell’identificazione dell’indagato, provengono ancora una volta dai sistemi di videosorveglianza esaminati. Salamone, nella tarda mattinata del 9 gennaio, sarebbe entrato all’interno di una macelleria, con il volto parzialmente nascosto da uno scaldacollo e avrebbe minacciato una dipendente con un taglierino, intimandole di aprire la cassa.

Il colpo, tuttavia, non andava a buon fine a causa della presenza dei due titolari all’interno dell’attività commerciale, i quali, senza esitazione, intervenivano inducendo il rapinatore alla fuga. Successivamente alle ore 12:30, Salamone sarebbe entrato in una tabaccheria dove, questa volta a volto scoperto ma sempre con taglierino alla mano, avrebbe intimato all’impiegata di aprire la cassa dalla quale riusciva a prelevare la somma in contanti di 350 euro. L’indagato è stato anche trovato in possesso di un taglierino molto simile a quello utilizzato dall’autore dei fatti, nonché di abbigliamento apparentemente identico a quello indossato dal soggetto immortalato dalle telecamere.