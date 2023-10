Save the Children, tempo pieno nelle scuole: a Catania è quasi un miraggio

Secondo il rapporto di Save The Children intitolato "Fare spazio alla crescita", in otto città metropolitane, tra cui Catania, l’accesso al tempo pieno nella scuola primaria è significativamente inferiore alla media nazionale pari al 38%. Nella metà delle città metropolitane - in particolare in quelle nelle regioni del Sud e delle Isole - la percentuale delle classi della scuola primaria che offrono il tempo pieno (almeno 40 ore a settimana) è significativamente inferiore alla media nazionale: nella maggior parte dei casi si tratta di meno del 20%, a fronte di una media nazionale del 38%. A Catania e Palermo sono rispettivamente 9,5% e 6,5% le classi che offrono il tempo pieno nella scuola primaria (le percentuali più basse), nella scuola secondaria sono a Catania il 5,1% e a Palermo il 10,4%.

Mense e accessi per disabili

Mentre a livello nazionale il 42% delle scuole primarie è dotato di mensa, a Catania crolla all’8,9% nella scuola primaria e 8,2% nella scuola secondaria. A Messina è al 32,2% nella scuola primaria e al 27% nella scuola secondaria, a Palermo scende al 13,3% nella scuola primaria, all’11% nella scuola secondaria. Sempre nella città metropolitana di Catania sono 13,2% le scuole primarie e 13,9% quelle secondarie di primo grado ad avere spazi adibiti all’apprendimento delle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda l’accesso e la mobilità per minori diversamente abili la città metropolitana di Catania si colloca in posizione più elevata rispetto a quella di Palermo, ma non molto distante da Messina: il 43,7% delle scuole ha rampe di accesso (la media delle città metropolitane si ferma al 44,2%, Messina al 44,4%, Palermo al 41,2%), il 53,7% è dotato di ascensore per il trasporto di persone con disabilità (la media delle città metropolitane è al 55,1% Messina al 53,1%, Palermo al 46,9%), il 66,8% ha servizi igienici a norma (la media è 64,3%, Messina ha 62,9% e Palermo 58,1%), il 71,1% ha scale a norma - quindi con montascale o rampe - (contro il 70,4% della media, Messina ha 72,6% e Palermo 65%) e il 72,2% ha porte a norma (contro il 71,8%della media, che diventa 72,8% a Messina e 65,9% a Palermo).

Utilizzo dei beni confiscati

Una delle possibilità per ridisegnare gli spazi urbani riguarda, ad esempio, il riutilizzo degli spazi confiscati alla criminalità organizzata per scopi socio-educativi. In Italia, il totale di questi beni (dato aggiornato al 2023) è di quasi 42.500 immobili e, di questi, poco più di 17mila, il 40%, si trovano nelle 14 città metropolitana. Il riutilizzo di questi beni può rappresentare un’opportunità importante per espandere i luoghi di crescita, in contesti spesso svantaggiati e dove gli spazi sono limitati. Ma, ad oggi, i beni effettivamente attivi per scopi educativi e sociali destinati ai minori sono soltanto 237, il 5% del totale, e appena l’1,4% di tutti i beni confiscati nelle 14 città metropolitane. Palermo svetta con 7.219 beni confiscati alla criminalità organizzata, di questi solo 64 sono quelli attualmente utilizzati per scopi educativi e/o indirizzati ai servizi per i minori mentre a Catania i beni confiscati alla criminalità organizzata sono 1.068 di cui 26 attualmente utilizzati per scopi educativi e/o indirizzati ai servizi per i minori.

L'analisi nei sei Municipi

Il rapporto di Save the Children approfondisce poi alcuni elementi di svantaggio all’interno delle città metropolitane. Questa nuova analisi, sviluppata in collaborazione con Openpolis, prende in considerazione in modo combinato due fattori primari quali il livello di istruzione dai 9 anni in su e quello di occupazione tra i 15-64enni in una scala che va da 2 (minor svantaggio) a 8 (maggior svantaggio), e disegna mappe cittadine segnate da forti disuguaglianze tra diverse zone amministrative: su 114 municipi dei Comuni principali, delle città metropolitane, 33 presentano fattori di svantaggio più elevati.

A Catania si registrano differenze significative tra le sei Circoscrizioni: quasi due terzi (rispettivamente 62% e 71,8%) dei residenti è provvisto soltanto di licenza media, e il 59,8% e il 63,2% dei residenti tra i 15 e i 64 anni non ha occupazione. Nella Circoscrizione 1 e 6 si contano anche il maggior numero di bambini e adolescenti fino ai 19 anni (rispettivamente 20,9% del totale della popolazione e 24%) e, nella prima, si registra anche la percentuale maggiore di minori stranieri fino ai 14 anni (10,7%). Mentre la Circoscrizione 3 e la 2 vedono scendere le percentuali di chi non è andato oltre la terza media e di chi non ha occupazione a 34,2% e 43,5%.