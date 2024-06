A Caltagirone il secondo spettacolo della rassegna estiva per l'infanzia “Teatrinfiniti”

Giovedi 27 Giugno 2024 alle 19:00 a Caltagirone, presso il Giardino dell’Istituto San Giuseppe (Via Principessa Maria Josè n.89), andrà in scena il secondo spettacolo della diciassettesima edizione di “Teatrinfiniti”, la rassegna estiva di Teatro per l'infanzia organizzata dall’Associazione Culturale “Nave Argo” con la direzione artistica di Fabio Navarra. “Hamelin – la città del silenzio”, ispirato alla nota fiaba de “Il pifferaio magico” dei Fratelli Grimm, è il titolo dello spettacolo proposto dalla Compagnia Decalè di Palermo: in scena Giorgio Cannata, Noemi Quattrocchi e Andrea Saitta, anche regista. Hamelin, una città da troppo tempo silenziosa per via di alcuni divieti. Alfredo, un musicista “one man band”, arriva per caso in città e si prepara per iniziare il suo spettacolo. Ma alla prima nota emessa, una goffa guardia si presenta e ferma lo show, spiegandogli che ormai da anni non si può più ascoltare una singola nota in tutta la città per volere del “sindaco”. Da qui parte una storia piena di avventure comiche sino a quando il nostro musicista riuscirà a portare di nuovo il sorriso nei volti dei cittadini di Hamelin. La Rassegna è realizzata in collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia. L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 19:00. Il biglietto d’ingresso unico al botteghino sarà di euro 5,00, ingresso gratuito per i bambini under 3 anni.