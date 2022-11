Il Comune di San Gregorio avvia accertamenti Tari: ecco chi può rateizzare

La giunta di San Gregorio ha deliberato la “rateizzazione ai contribuenti destinatari di avvisi di sollecito e accertamento tributi Tari”. L’amministrazione comunale ha deciso di concedere rateizzazioni a condizione che il debitore-richiedente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Il massimo della rateizzazione può arrivare fino a 48 rate mensili con le seguenti modalità: fino a 100 euro nessuna rateizzazione. Da 100,01 a 500,00 euro n. 4 rate mensili; da 500,01 a 3.000,00 euro n.10 rate mensili; da 3.000,01 a 6.000,00 euro n. 20 rate mensili; da 6.000,01 a 12.000,00 euro n. 36 rate mensili oltre 12.000,01 euro n.48 rate mensili. Le scadenze di versamento di ciascuna rata sono state fissate entro fine mese a partire dal mese successivo al presente provvedimento. Il procedimento si basa sulla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (Delibera n. 443/2019/R/rif) e sulle disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” .