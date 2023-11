La polizia interrompe un rave party nei pressi del viale Kennedy

Domenica mattina, la polizia di Stato ha interrotto un rave party organizzato alla playa di Catania. Gli agenti delle volanti, mentre erano impegnati in un controllo del territorio in viale Kennedy, hanno acquisito informazioni che lasciavano supporre che, nelle vicinanze, potesse essere in corso un evento musicale non autorizzato. Diverse persone avevano sentito musica provenire da aree boschive vicine il litorale e sono subito scattati degli approfondimenti.

Supportati da altri equipaggi e dagli agenti della digos e della squadra mobile, gli operatori hanno avviato una perlustrazione del territorio. Giunti nell’area di parcheggio prospiciente la spiaggia libera nr. 2, hanno avuto conferma delle informazioni ricevute, sentendo della musica in lontananza. Nel raggiungere il sito, i poliziotti hanno notato diverse auto parcheggiate su una strada interpoderale, che ne ostruivano anche l’accesso.

Poco dopo, su un terrapieno, hanno scorto alcuni ragazzi, delle casse acustiche di grandi dimensioni ed un gruppo di alimentazione. E' quindi scattato l'intervento con il supporto di una squadra del reparto mobile e degli operatori della polizia scientifica. Fermati i giovani ancora presenti, i poliziotti hanno quindi proceduto alla loro identificazione e i controlli, per verificare la presenza di alcolici e stupefacenti. Dopo aver individuato il probabile organizzatore del rave party, gli hanno sequestrato il sistema di amplificazione ed il gruppo elettrogeno che lo alimentava. L’evento è stato immediatamente interrotto e tutti i partecipanti sono stati invitati a lasciare l’area.