Razziano un vigneto ma abbandonano l'auto con il carico

I carabinieri della stazione di Granieri, nella mattinata di lunedì, hanno rinvenuto oltre 800 chilogrammi di uva da tavola, asportata nella nottata da ignoti ladri. In particolare i militari, che proprio in questo periodo concomitante con la maturazione del frutto hanno incrementato i servizi preventivi, così come anche auspicato nelle direttive prefettizie volte a garantire la sicurezza nelle aree rurali, sono stati chiamati dallo stesso proprietario che ha incredibilmente trovato nel proprio appezzamento di terra una Ford Focus contenente la sua uva, già asportata dalle piante. L’autovettura è stata abbandonata perché, verosimilmente durante le operazioni di carico in considerazione del peso determinato dal grosso quantitativo rinvenuto, una ruota posteriore aveva ceduto costringendo i malviventi ad abbandonarla. Dopo primi accertamenti effettuati l’autovettura, che non è oggetto di furto e risulta essere di proprietà di una catanese, è stata sequestrata per il proseguimento delle indagini, mentre la refurtiva è stata quindi restituita al legittimo proprietario.

