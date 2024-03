Reati contro l'ambiente, fioccano multe e denunce

I carabinieri di Paternò, con i colleghi del Nucleo investigativo polizia ambientale hanno ispezionato l’area della centrale idroelettrica di Barca, Paternò. L'ispezione è scaturita dall'avvistamento, durante un precedente servizio, di una tubatura che tra i terreni si snodava fino al fiume Simeto.

I militari hanno quindi dato il via alla successiva ispezione sul posto, che ha consentito di accertare come i due proprietari di un appezzamento di terreno, padre e figlio di 65 e 37 anni, avessero collocato un tubo per l’estrazione di acqua dalle falde del fiume sino a un laghetto artificiale di raccolta nel loro fondo a loro necessario per l’irrigazione dei loro campi. I due sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa del Genio civile per la valutazione del danno economico arrecato e la successiva irrogazione della sanzione prevista dalla legge.

In una seconda fase della delicata attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno poi denunciato un 39enne, ritenuto responsabile del grave reato per l’ambiente di abbandono e combustione di rifiuti con emissione di fumi e sostanze inquinanti. Una pattuglia della stazione di Belpasso, transitando lungo la via Dusmet, ha notato una scia di fumo nerastra provenire da un terreno incolto, molto vicino alle abitazioni. I militari hanno raggiunto l’area e sorpreso l’uomo mentre distruggeva col fuoco una catasta di rifiuti, composti da residui cartacei, ferrosi e plastici, i cui fumi tossici provocano diossine.