Recuperare la zona di viale Sanzio, Ferrara: "Serve nuovo piano viabilità e più controlli"

Un progetto articolato e ad ampio raggio che permette di recuperare l’intera zona di viale Sanzio. “Il cantiere per riqualificare la piazza è arrivato ad un punto di svolta ma tutto questo non può bastare a migliorare una parte del III municipio caratterizzata dalla presenza del parco Falcone e da un forte pendolarismo- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- serve un nuovo piano della viabilità e maggiori controlli delle forze dell’ordine soprattutto nei pressi dell’incrocio con via Vincenzo Giuffrida. Qui si ripetono puntualmente momenti di tensione tra automobilisti e lavavetri che impongono un servizio non richiesto. Non solo- prosegue Ferrara-qui basta anche un semplice tamponamento per paralizzare una delle principali porte d’ingresso alla città per tutti coloro che provengono dai paesi dell’hinterland etneo”. Altra questione segnalata dai residenti della zona è la carenza di pubblica illuminazione e il cattivo funzionamento dei pali della luce. Con i lampioni spenti o inesistenti muoversi in auto o attraversare a piedi il viale Sanzio diventa estremamente pericoloso.