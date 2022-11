Recupero ex raffineria viale Africa, Cardello: "Adesso si riqualifichi l'intera area"

"La firma dell’atto di indirizzo per attivare tutti gli iter necessari al recupero dell’ex raffineria del viale Africa non può che raccogliere il favore degli abitanti della zona e del sottoscritto che, in tutti questi anni, ha lanciato decine di segnalazioni per chiedere il recupero di una struttura da troppo tempo abbandonata e utilizzata come riparo da tantissimi senza tetto”, così il consigliere del II municipio Andrea Cardello.

“Ci auguriamo adesso che le procedure burocratiche non prevedano tempi biblici e che il processo di recupero e riqualificazione riguardi anche il resto del viale Africa. Io stesso- continua Cardello- ho chiesto la pulizia e la bonifica dello spazio antistante e del cortile interno della scuola “Sante-Giuffrida” dove sono stati trovati dai genitori preservativi usati e siringhe”.