Misterbianco, l'Asp avvia il progetto di recupero del poliambulatorio

“Così come voluto dai cittadini di Misterbianco e come a lungo avevamo richiesto, parte formalmente l’iter per la ristrutturazione del Poliambulatorio di via Galilei. Nel rispetto del cronoprogramma prospettato nei mesi scorsi, l’Asp di Catania ha avviato la procedura negoziata per affidare la progettazione e le indagini strutturali propedeutiche al recupero dell’edificio, impegno da 250mila euro. Noi del movimento “Guardiamo Avanti” avevamo chiesto e ottenuto che il risanamento del Poliambulatorio fosse inserito Piano investimenti 2021 dell’Asp. In primavera, salvo imprevisti, confidiamo che possa tenersi la gara d'appalto e quindi il successivo avvio dei lavori”. Lo rende noto Marco Corsaro, presidente del movimento civico “Guardiamo Avanti Misterbianco”, a seguito della determinazione dell'Asp di Catania sulla progettazione del risanamento strutturale del Poliambulatorio Asp di via Galilei, nel Comune di Misterbianco.

“In un momento sanitario così difficile - prosegue l'esponente - muoviamo un altro strategico passo verso il risanamento del Poliambulatorio, struttura ingiustamente abbandonata e nel degrado per anni, ma che presto finalmente tornerà a svolgere un ruolo fondamentale per la sanità a Misterbianco. Per questo avevamo organizzato anche manifestazioni e raccolte firme, con oltre un migliaio di cittadini che avevano sposato la proposta. Particolare riconoscimento va dato al Governo del presidente Nello Musumeci e alla governance Asp, dal direttore generale Maurizio Lanza, al direttore amministrativo Giuseppe Di Bella, al direttore sanitario Antonino Rapisarda, fino al direttore dell’UOC Economico-Finanziario e Patrimoniale Marilena Marchese e al direttore dell’UOC Tecnico Francesco Alparone. Grazie - conclude Marco Corsaro - per aver saputo cogliere l'appello della nostra città e averlo tradotto in un provvedimento atteso da tempo”.