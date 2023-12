Neanche truffatori e usurai sfuggono ai controlli del fisco: quattro persone denunciate dalla finanza

Il comando provinciale della guardia di finanza di Catania ha effettuato una serie di controlli fiscali nei confronti di 4 persone, un truffatore e tre presunti usurai che, secondo le indagini di polizia giudiziaria svolte, sarebbero riusciti ad accumulare proventi illeciti per circa 2 milioni di euro. Le indagini svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria etneo hanno avuto lo scopo di intercettare e misurare ogni forma di reale capacità contributiva, compresa quella derivante da attività illecite come i prestiti a tassi usurari o le truffe a danni di onesti cittadini. E' stata complessivamente recuperata e sottoposta a tassazione un’imposta evasa ammontante a quasi 800 mila euro e uno dei soggetti verificati è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver omesso di presentare il modello dichiarativo dei redditi.