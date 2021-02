Biancavilla, elaborati i progetti di lavoro per chi ha il reddito di cittadinanza

L’amministrazione comunale di Biancavilla ha dato il via libera ai Puc, Progetti utili alla collettività, previsti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Il Comune ha individuato gli ambiti di competenza all’interno dei quali verranno inseriti i progetti: sono quelli di natura sociale, culturale, artistico, ambientale e formativo. Nel territorio sono previsti alcuni progetti per i quali sarà messo a frutto l’intervento dei beneficiari di Rdc: riguardano Villa delle Favare, Anziani non più soli, L’Arte a Biancavilla, Biancavilla pulita, Tutti a scuola, Decoro urbano. “A Biancavilla ci avvarremo del contributo di circa 50 percettori del reddito di cittadinanza – spiega l’assessore ai Servizi sociali Vincenzo Amato - per una serie di interventi utili alla collettività. L'impegno va da un minimo di 8, fino a un massimo di 16 ore settimanali”. “Quello dei Puc – osserva il sindaco - è un supporto importante al lavoro che già svolge il nostro ente. Per la nostra comunità è un’occasione di arricchimento che si concentrerà sulle aree progettuali individuate. Il principio della restituzione sociale si muove nella direzione dell’inclusione sociale e rappresenta, inoltre, un’occasione di crescita di quanti beneficiano del reddito di cittadinanza”.