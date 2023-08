Reddito di cittadinanza, i beneficiari possono presentare domanda on line ai servizi sociali

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza che hanno ricevuto un sms e/o una mail da parte dell’Inps per la sospensione del sostegno economico, possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con copia di un documento di identità, in corso di validità, attraverso il sito istituzionale del Comune di Catania-Catania Semplice, alla sezione Servizi di Inclusione Sociale, cliccando la pagina Richiesta "presa in carico Servizi Sociali"- Dichiarazione di Conformità di Dsan, utilizzando il proprio Spid.

La dichiarazione è finalizzata esclusivamente alla disponibilità manifestata dall’intestatario del Reddito di Cittadinanza ad essere preso in carico dal Servizio Sociale del Comune di Catania. La fruizione del Reddito di Cittadinanza per i nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili ed adulti over 60, sulla base del Decreto Legge n. 48, poi convertito in legge, si protrarrà, invece, per tutto l’anno 2023, a prescindere dalla presa in carico del Servizio Sociale secondo la naturale scadenza della domanda, non precludendo la possibilità di presentare una nuova domanda di rinnovo, dopo il mese di distacco.