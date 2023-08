Reddito di cittadinanza sospeso, Saraniti: "Chiedo un intervento del sindaco Trantino"

"Siamo di fronte a una vera emergenza sociale, causata da scelte politiche molto chiare da un governo che fa la guerra ai poveri e non alla povertà, che preferisce elargire maggiori oneri per i vitalizi ai parlamentari anziché dare sostegno alle persone che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico".

A dichiararlo è Andrea Saraniti, vice segretario politico della Dc Sicilia che invita il Sindaco Enrico Trantino e la Giunta comunale ad intervenire urgentemente a sostegno delle persone fragili private del reddito di cittadinanza". In tal senso registriamo un silenzio assordante delle istituzioni locali e in particolare delle forze politiche presenti al Consiglio comunale, che evidentemente non hanno percepito il dramma sociale che i nostri concittadini vivono e le enormi responsabilità scaricate dal Governo Nazionale proprio sulle amministrazioni".

"Sottoscrivo quindi questo intervento, per stimolare e sollecitare Il Sindaco della Città di Catania al fine di attivare tutti gli strumenti utili per contrastare la crisi che la nostra comunità in particolare quella periferica sta già vivendo. Ci aspettiamo che il primo cittadino sia baluardo a difesa delle fasce sociali più deboli per evitare ulteriormente di allargare la forbice che vede i catanesi di serie A e di serie B”.