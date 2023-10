Cgil, le regole in vista dell’assegno di inclusione, attive le istanze per il supporto formazione e lavoro

Il tempo dell’ assegno di inclusione si avvicina e gli uffici del patronato CGIL sono già al lavoro per informare gli utenti che ne faranno richiesta secondo le nuove regole. In Sicilia non sono partiti i corsi di formazione a decorrere dal 1° settembre, così come annunciato dal Governo, per potere ottenere il sostegno di 350 euro al mese come “accompagnamento” alla formazione prevista; formazione che potrebbe aiutare a trovare una nuova occupazione. La SFL, la piattaforma INPS di Supporto Formazione e Lavoro, è già attiva. Per questo per la Cgil di Catania è necessario che le informazioni da veicolare alla cittadinanza siano immediate ed esatte. Secondo i dati dell'osservatorio Inps i nuclei familiari catanesi che nel mese di agosto 2023 sono risultati percettori di reddito di cittadinanza sono stati 38.163 per un totale di 98.695 persone coinvolte.

“Ci troviamo di fronte a due misure previste in sostituzione del reddito di cittadinanza. L’assegno di inclusione, in vigore da gennaio 2024, è destinato alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori e over 60. - spiega il direttore provinciale del Patronato Cgil, Carmelo Gatto- Il sostegno mensile sarà erogato dall’INPS mediante una piattaforma elettronica per un periodo massimo di 18 mesi continuativi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. A decorrere dal 1° settembre 2023 è invece attivo il supporto per la formazione e il lavoro, che prevede l’erogazione di una indennità pari a un importo mensile di 350 euro per tutto il periodo di partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro. Ma mancano ancora i corsi, di competenza delle agenzie interinali”. L’assegno da 350 euro sarà erogato soltanto a chi verra inserito nei PUC, ossia i progetti di utilità collettiva o a chi parteciperà ai corsi di formazione e riqualificazione professionale. Ma l’assegno sarà revocato in caso di mancata partecipazione a entrambe le soluzioni - spiega ancora Gatto- altro può accadere ai nuclei familiari dove sono presenti disabili, minori e over 60 che possono ancora usufruire del reddito di cittadinanza ma solo entro il 31 dicembre.", conclude il l direttore provinciale del Patronato Cgil

É intanto possibile inviare la domanda vera e propria di supporto formazione del lavoro con l’aiuto dei patronati; nella seconda fase è previsto l’inserimento del curriculum vitae funzionale alla scelta del centro per l’impiego di riferimento e per l’individuazione di almeno tre agenzie che si occuperanno di formare e riqualificare il personale. La piattaforma dovrebbe diventare anche il luogo digitale dove domanda e offerta di lavoro si incontreranno: da una parte ci sarà chi cerca un’occupazione stabile, dall’altra le aziende e le pubbliche amministrazioni. L’iter è in evoluzione.

Per saperne di più il patronato Cgil di Catania di via Crociferi 40 riceve dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30, e dalle 15,30 alle 18,30; venerdì dalle 15,30 alle 18, 30. Per ottenere informazioni si può anche scrivere alla mail catania@inca.it o telefonare allo 095310955.