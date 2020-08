Referendum, sorteggiati gli scrutatori per il Comune di Catania

In vista del referendum costituzionale dei prossimi 20 e 21 settembre la commissione elettorale comunale presieduta dall’assessore Alessandro Porto e composta dai consiglieri Petralia, Ricotta e Russo, riunita in seduta pubblica, ha sorteggiato dall’albo gli scrutatori delle sezioni elettorali. L’elenco nominativo dei 1047 scrutatori, con la rispettiva sezione di assegnazione, è pubblicato nel sito del Comune di Catania. II pacchetto software Sicraweb, utilizzato per il sorteggio, consente mediante un algoritmo casuale e fortuito sul quale non può assolutamente influire alcun operatore, di individuare un elenco di nominativi "titolari" da attribuire ad ogni seggio elettorale, e di un ulteriore elenco di "riserve" da utilizzare in sostituzione degli scrutatori titolari nominati e che successivamente rinunciano per giustificato impedimento. Nel rispetto delle misure di prevenzione Covide-19, i nominativi "titolari" estratti sono stati abbinati a una delle 336 sezioni elettorali che ricadono nei Municipi di appartenenza.

