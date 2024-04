Sfrecciava in auto con la refurtiva nel bagagliaio: 41enne arrestato

Sfrecciava a bordo di un'auto in via San Giuseppe La Rena incurante dei limiti di velocità e di una pattuglia della polizia stradale che lo ha avvistato e inseguito e acciuffato dopo qualche chilometro. Il guidatore spericolato è risultato essere un 41enne marocchino con precedenti penali. L'auto utilizzata dall'uomo è risultata rubata e durante le fasi del controllo una persona si è avvicinata ai poliziotti informandoli di aver notato poco prima un uomo allontanarsi repentinamente, scavalcando la recinzione di un'abitazione, al momento disabitata, con alcuni oggetti in mano. Già insospettiti dall’atteggiamento del conducente, gli agenti hanno quindi deciso di perquisire il veicolo.

Al suo interno sono stati rinvenuti alcuni oggetti che erano stati rubati dall’abitazione segnalata, nonché due involucri di cellophane trasparenti contenenti marijuana, due pipette utilizzate solitamente per assumere “crack", due cacciaviti, diverse custodie in tessuto con all'interno quattro mazzi di chiavi di abitazioni al momento ignote, tre chiavi di autovetture, tre telecomandi utilizzati per l'apertura di cancelli automatici. Gli oggetti rubati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. L'uomo, trovato privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici della polizia scientifica per l’identificazione. Al termine delle attività di rito è stato denunciato per furto in abitazione e ricettazione. Con il 41enne è stata fermata anche una donna risultata estranea ai fatti.