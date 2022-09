Regionali, l'appello di Armao: "Compagnie aeree introducano tariffe agevolate per garantire diritto al voto"

Gaetano Armao, candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il Terzo Polo lista Azione-Italia Viva, ha rivolto un forte appello alle compagnie aeree e al Governo nazionale per introdurre tariffe agevolate per la mobilità aerea degli elettori siciliani. "La nostra democrazia, sopratutto negli ultimi anni, soffre per un deficit di partecipazione – ha affermato Armao - che nei momenti elettorali ormai oscilla tra il 40 e il 50 per cento. Bisogna ovviamente dare risposte politiche a questo segnale di disagio".

Secondo il candidato alla presidenza per la partecipazione al voto è necessario favorire la mobilità degli elettori con tariffe agevolate. "Per quanto riguarda le tariffe ferroviarie sta già avvenendo, ma è necessario estendere le agevolazioni alle tariffe aeree". Le difficoltà derivano, appunto, dalle condizioni di insularità. "le tariffe agevolate sono doppiamente utili per raggiungere la nostra isola e consentire ai nostri giovani universitari di potere tornare per esercitare il loro diritto al voto". Per queste ragioni Armao lancia un appello: "Le compagnie aeree e il Governo nazionale si devono adoperare per favorire anche la mobilità aerea. Sono certo che è interesse di tutti trovare soluzioni adeguate".