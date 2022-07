Regionali, via ai dibattiti per le primarie del centrosinistra: candidati a Catania il 21 luglio

In vista del voto del 23 luglio per le primarie del gruppo progressista, per la scelta del candidato unitario per la presidenza della Regione Siciliana, i tre candidati Caterina Chinnici del Partito democratico, Barbara Floridia del Movimento cinque stelle e Claudio Fava di Centopassi, si confronteranno in diversi appuntamenti pubblici in programma nelle principali città dell'isola. Il primo è previsto il 10 luglio a Palermo sul tema di antimafia, anticorruzione e trasparenza. Seguirà l'11 luglio un altro confronto a Ragusa, sul tema delle infrastrutture. Il 17 luglio ad Agrigento, su turismo e cultura. Il 18 luglio a Messina, su sviluppo ed economia. Il 20 luglio a Gela sul tema della sanità e infine, il 21 luglio, a Catania, sul tema dei rifiuti.