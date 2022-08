Regionali, Forza Italia propone tre nomi per la presidenza: FdI sceglie Renato Schifani

Via libera da parte di Fratelli di Italia a Renato Schifani, attuale senatore azzurro per la candidatura alla Regione Sicilia. Sul tavolo di Giorgia Meloni dopo il "no" a Stefania Prestigiacomo, sono arrivati in mattinata tre nomi proposti da Berlusconi, tra cui quello dell'ex presidente del Senato, quello di Gianfranco Micciché e quello di un esterno. "Non essendo riusciti a fare convergere tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci - spiega all'AdnKronos Ignazio La Russa - Giorgia Meloni ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra una rosa a tre.

"In qualità di ex presidente del Senato Schifani ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti, per amore della coalizione", commenta Ignazio La Russa "Per Giorgia Meloni la scelta migliore sarebbe stata il presidente uscente Musumeci, ma per amore di coalizione ci pieghiamo alla tesi che non può essere lui e abbiamo scelto, fra i nomi proposti, quello con maggiore valenza istituzionale e che è al di sopra delle beghe di partito". Giorgia Meloni avrebbe già comunicato la sua scelta anche al leader della Lega Matteo Salvini. "Adesso, per noi, non c'è più tempo da perdere - aggiunge La Russa - e dopo questo sforzo non mi pare si possa chiedere altro a FdI".

Parallelamente alla scelta del candidato del centrodestra, il Movimento cinque stelle si complimenta per avere preso una decisione, ma non senza polemiche. "Complimenti a tutto il centrodestra per la scelta del senatore Renato Schifani come candidato alla Presidenza della Regione siciliana - è la nota dei pentastellati - Pare che la scelta l'abbia fatta FdI da una rosa di nomi proposta da Silvio Berlusconi. Se così fosse auguriamo al senatore Schifani buona campagna elettorale, impegnato anche, come risulterebbe, nel processo "sistema Montante" dove sembrerebbe imputato per rivelazione di segreto d'ufficio".