Regione finanzia interventi sull'impianto sportivo di Mineo

La Regione Siciliana finanzierà interventi su impianti sportivi nelle province di Caltanissetta, Catania e Messina. La giunta, nel corso dell’ultima riunione, ha dato infatti il via libera a un cofinanziamento di oltre un milione di euro, pari al 50 per cento dei fondi necessari per le opere. L’altra metà sarà garantita dalla ripartizione per il 2022 del Fondo unico nazionale del Turismo (Funt) portando così le somme disponibili a quasi 2,2 milioni di euro.

"Il potenziamento dell'impiantistica – dichiara l’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata – rappresenta una delle priorità delle politiche del governo Schifani in questo settore. Intervenire nelle strutture, anche dei piccoli centri, significa offrire più occasioni ai giovani per praticare l'attività sportiva e allo stesso tempo promuovere modelli virtuosi di socialità".

In provincia di Catania è prevista a Mineo la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo polivalente di contrada Nunziata. Il costo per ciascun intervento è stimato in 700 mila euro. Ciascun intervento verrà finanziato al 50 per cento dalla Regione Siciliana e l’altra metà dallo Stato, dato che si tratta di progetti inseriti nel Piano degli investimenti finanziato con il Funt.