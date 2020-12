Regione, 5 milioni alle società del settore spettacolo: 222 gli assegnatari

Sono 222 i soggetti assegnatari dei circa cinque milioni di euro per sopperire alla perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici. E' stato firmato dall'assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, e pubblicato ieri il decreto che assegna appunto l'erogazione delle somme, a seguito dell'avviso pubblicato lo scorso novembre. Tra gli ammessi: EtnaLand Euro 1.012.175, Punto e a Capo Srl Euro 355.380, Multicompany Srl Catania Euro 239.250, Sofind Srl San Giovanni La Punta Euro 177.216, Jolly Cinematografica Srl Catania Euro 152.052, J.G. Angels Srl Catania Euro 130.777, GRM Entertrainment Srl Acireale Euro 152.244, Musica da Bere Srl Catania Euro 151.938, Marcello Cannizzo Agency Srl ragusa Euro 110.302, ABC Produzioni Srl Sortino Euro 95.365, Teatro Al Massimo Stabile Scrl Palermo Euro 60.003, DalVivo Produzioni Srls Castell'Umberto Euro 54.225, Terzo Millennio Srl Palermo Euro 59.337. Entro pochi giorni saranno resi noti gli elenchi degli ammessi ai ristori per le attività teatrali con risorse che ammontano a circa 4 milioni 800mila euro. "A meno di un mese dalla pubblicazione dell'avviso, come Governo Musumeci e grazie alla sensibilita' dei deputati dell'Ars, diamo una risposta immediata al mondo dello spettacolo e della cultura - spiega l'assessore Messina - interveniamo a sostegno di un settore, quale quello delle attivita' legate agli spettacoli e al cinema, particolarmente colpite dalla pandemia Covid-19 in ogni sezione della filiera e da mesi in grandissima crisi, offrendo un ristoro e un sostegno per favorirne la continuità dell'attività. Ringrazio gli uffici dell'assessorato che in tempi record, con grande senso di responsabilita', hanno provveduto all'esame della documentazione per arrivare al traguardo".