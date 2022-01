Regione, aggiudicati i lavori per l'ultimo tratto della Libertinia-Licodia Eubea

Sta per essere definita, da parte di Anas, l’aggiudicazione finale della costruzione di due strategiche opere per la viabilità del Ragusano e del Catanese: la cosiddetta Variante Vittoria-Comiso e il lotto B della Strada statale 683 Libertinia-Licodia Eubea. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

"Siamo molto soddisfatti - sottolinea l'esponente del governo Musumeci - per avere avviato due interventi di cui si favoleggia davvero da decenni: il primo atto riguardante la Variante di Vittoria risale addirittura al 1995, mentre la Licodia-Libertinia era una delle incompiute più clamorose della nostra Regione. Bene, negli ultimi quattro anni lo scenario è totalmente cambiato e così, su entrambi i fronti, nei prossimi mesi vedremo finalmente uomini e mezzi a lavoro, per trasformare i sogni in realtà. Costruiremo più di 20 chilometri di nuova viabilità in Sicilia - aggiunge l’assessore Falcone - attraverso due opere dal valore complessivo di quasi 400 milioni di euro, per migliorare il traffico e gli spostamenti di imprese, lavoratori e famiglie".

Nel dettaglio il tratto B della Strada statale 683 Libertinia-Licodia Eubea rappresenta invece il lotto finale dell'infrastruttura, lungo 9 chilometri circa e dal valore di 219 milioni di euro. La Libertinia-Licodia era stata progettata per meglio connettere il comprensorio di Caltagirone alla Ragusa-Catania e all’A19 Catania-Palermo. Nei mesi scorsi erano già stati avviati i lavori di un altro tratto della Ss 683, lungo quasi 4 chilometri, dallo svincolo Regalsemi fino alla Variante di Caltagirone.

"Il governo Musumeci - conclude Falcone - ha attuato un’incessante azione di vigilanza e supporto all’Anas con l'obiettivo di chiudere e archiviare la lunga stagione delle opere che in Sicilia venivano soltanto ideate, oppure progettate e mai avviate, oppure avviate ma mai completate. L'impegno viene oggi mantenuto, sia per la Variante di Vittoria che per la Libertinia-Licodia".