Mancato utilizzo dei fondi, dipendenti regionali scendono in piazza anche a Catania

Sono stati quasi 2 mila i dipendenti regionali scesi in piazza a Palermo e a Catania per i sit-in organizzati dai sindacati Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal davanti alle sedi della Presidenza della Regione siciliana. "Un'iniziativa che, seppur molto partecipata, non ha creato disagi alla città ma ha avuto il merito di riaprire la trattativa col Governo che si è impegnato a convocare un tavolo di confronto", dichiarano Dario Matranga e Marcello Minio (Cobas-Codir), Fulvio Pantano (Sadirs) e Angelo Lo Curto (Siad-Csa-Cisal) al termine dell'incontro avuto a fine mattinata con l'ufficio di Gabinetto della Funzione pubblica.

I lavoratori sono scesi in piazza a Palermo e a Catania per protestare contro il mancato utilizzo dei fondi già stanziati per la riclassificazione e riqualificazione di tutto il personale della Regione Siciliana, delle partecipate e degli enti collegati. "Hanno ottenuto una riapertura del ragionamento sul rinnovo del contratto - spiegano i sindacati - affinché contenga, prioritariamente, la riorganizzazione della macchina amministrativa per dare efficienza agli uffici e creare un sistema classificatorio che tenga conto di professionalità e titoli dei dipendenti".

"Dalla settimana prossima, ha assicurato il Governo regionale, sarà convocato un apposito tavolo di confronto per arrivare al pieno utilizzo delle risorse già stanziate per il rinnovo contrattuale coniugato al nuovo sistema classificatorio. Durante il confronto - concludono Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal - abbiamo ribadito che le nostre organizzazioni sindacali, che rappresentano oltre il 60 per cento dei lavoratori, non accetteranno compromessi al ribasso".