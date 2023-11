Riccardo Pellegrino sollecita l'approvazione del regolamento per l'assegnazione dei beni confiscati alla mafia

"Che fine ha fatto il nuovo regolamento per l'assegnazione dei beni confiscati alla mafia?". E' la domanda che il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Riccardo Pellegrino, ha posto ieri sera al consiglio comunale di Catania, presentando in merito uno specifico ordine del giorno. Il riferimento è alla delibera di Giunta n°159 del 11 agosto 2022. "Il documento discusso e approvato dalla precedente giunta comunale, guidata all'epoca dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi - dichiara Pellegrino - non è mai stato portato in aula e il regolamento è di fatto fermo al palo. È passato più di un anno e sono numerose le associazioni che potrebbero beneficiare del comodato d'uso di queste strutture". "Sarebbe un segnale forte che questi beni, sottratti alla criminalità organizzata, tornino in uso alla cittadinanza attiva e a tutti coloro che lavorano quotidianamente con azioni di volontariato e progetti sociali. Chiedo - conclude Pellegrino - che venga fatta una ricognizione degli affidamenti in atto e che si sblocchino le nuove assegnazioni, così che associazioni ed enti sportivi del territorio possano trovare una sede idonea. Inoltre, gli stessi uffici comunali attualmente in affitto presso terzi, potrebbero essere spostati con notevole risparmio per le casse comunali".