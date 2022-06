Approvato il nuovo regolamento della conferenza metropolitana di Catania

Associare l’aspetto regolamentare con le esigenze programmatiche, gestionali e contabili contenute nell'ultima legge regionale del 4 agosto 2015, affinché il tutto venga d’ora in poi, trimestralmente, controllato ai fini di un costante mantenimento degli equilibri e di una tempestiva esecuzione degli atti posti in essere dalla Città etropolitana di Catania. Sono questi i principi cardine del nuovo Regolamento di funzionamento della Conferenza Metropolitana di Catania così voluto da Federico Portoghese, commissario straordinario della Città Metropolitana di Catania, la cui proposta è stata approvata in data 6 giugno 2022 dal Commissario regionale ad acta Angelo Sajeva.

"Il nuovo Regolamento della Città Metropolitana di Catania - si legge in una nota - consentirà di cautelare in modo costante la conferenza metropolitana con dei preventivi pareri rilasciati dal Collegio dei Revisori dei conti, ma anche di ridurre i tempi e neutralizzare gli attuali stati di incertezze finanziarie; tale tempistica avrà la funzione, sia di rendere più rapidi gli impieghi delle risorse statali e comunitari, sia di velocizzare la redazione e l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti".

"Con la presente proposta si tende – sottolinea Portoghese - a un Regolamento che abbia una visione programmatica e flessibile, sempre più orientata verso un’ottica privatistica, caratterizzata dalla nota rapidità decisionale, atta allo snellimento e alla rilevazione dei fatti gestionali - contabili, rilevabili nel corso dei cadenzati quattro trimestri dell’esercizio di riferimento; la stesura del nuovo Regolamento presuppone, pertanto, la massima trasparenza e tutela contabile per la conferenza metropolitana, tant’è che queste innovative tematiche sono state, pienamente, condivise dal collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di concerto con il ragioniere generale dell’Ente. Tutte ragioni per le quali si auspica che al tempo stesso il modello, nel complesso, sia adottato anche dai Comuni del nostro territorio per un allineamento amministrativo-gestionale".