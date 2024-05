Replica della Di Bella Costruzioni srl alla lettera aperta della Uil Etnea

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Di Bella Costruzioni, inviata dall'amministratore unico Daniele Di Bella, in riferimento alla recente nota inviata dalla Uilm etnea.

"In riferimento all’ articolo pubblicato in data 27 maggio 2024 , riguardante la “lettera aperta” inoltrata al Prefetto di Catania e agli organi di informazione, dal segretario generale della Uilm etnea, Giuseppe Caramanna, la Di Bella Costruzioni srl, intende fornire alcune doverose precisazioni, certi che saranno da voi pubblicate come replica con uguale spazio ed altrettanta risonanza, all’iniziativa del rappresentante sindacale sopra citato. Dal tenore dell’articolo da voi pubblicato, infatti, sembrerebbe emergere una nostra situazione societaria di sofferenza particolarmente gravosa e tale rappresentazione, di certo non corrisponde alla realtà ed ai fatti accaduti, creando probabilmente una realtà distorta così da far ingenerare uno stato di infondato allarmismo e sfiducia, sia nei 200 lavoratori e dipendenti della nostra società che nei Partners Commerciali e Finanziari.

La Di Bella Costruzioni Srl ha una storia iniziata da quarantadue anni, come E.sco. Energy Service Company è annoverata oggi tra i principali players nazionali nell’ambito della costruzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e smart city ed energie rinnovabili. La nostra società crede fermamente nei suoi programmi imprenditoriali, confermati dai risultati e, pur avendo ampio spazio di mercato nel resto d’Italia ed anche oltre confine, ha consapevolmente deciso di continuare a puntare prevalentemente sulla sua terra d’origine, la Sicilia, investendo sul territorio in modo evidente e strutturato, offrendo così una diversificazione di servizi e prodotti, agendo come sempre nel rispetto di un’intransigente posizione a favore della legalità, del buon fare, della trasparenza e di un’irreprensibile etica aziendale. Questo è avvenuto e continuerà ad avvenire nonostante tutte le difficoltà che comporta fare impresa ed investire nella nostra Terra di Sicilia, così come dimostrano ad esempio i continui ritardi burocratici ed economici da parte di molti Enti Locali che così facendo "moralmente" portano la nostra Azienda a sostituirsi spesso alle casse regionali anticipando ingenti somme dalla nostra azienda, al fine non creare a catena, ulteriori problemi di qualunque sorta per gli innumerevoli lavoratori presenti in azienda e nei cantieri.

E che dire dei numerosi furti che, quasi in contemporanea, la stessa nostra azienda subisce sia nella splendida Città di Palermo, dove è impegnata nella realizzazione di 14.000 nuovi punti luce di pubblica illuminazione, che nella Città di Catania, per i quali è in corso un’attenta indagine della Polizia di Stato. La Di Bella Costruzioni srl è un’azienda solida, solvibile e molto attenta alle esigenze dei lavoratori, per tali motivazioni non può accettare che dall’articolo da voi pubblicato, promosso dalla sigla sindacale Uilmetnea, possa trasparire una distorta realtà dei fatti accaduti, offuscata da inesattezze ed imprecisioni. Purtroppo, così come anticipato, la nostra azienda subisce continui ritardi di importanti somme nei pagamenti delle fatture da parte di alcuni Enti Pubblici Committenti, con l’esclusione di qualche lungimirante ed attenta amministrazione il cui operato è certamente da lodare.

Sarebbe invece opportuno a nostro avviso, creare tutti insieme un tavolo di concertazione congiunta, al fine di sensibilizzare finalmente una maggiore collaborazione e controllo da parte degli Enti preposti, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle fatture emesse dalle aziende ai Pubblici Enti entro il termine di 30/60 giorni dalla fatturazione, così come previsto dalle norme nazionali e dagli accordi tra le parti, percorso quest'ultimo che ahimè raffigura nella maggioranza dei casi una vera e propria utopia, creando così a noi aziende presenti in Sicilia delle difficoltà non indifferenti. L'occasione mi è altresì gradita nel ringraziare la Uilm(che rappresenta circa 7 dei lavoratori in forza alla Di Bella Costruzioni) per la sensibilità dimostrata nell'aver focalizzato, attenzionato e denunciato questa 'malpractice' da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che così come evidenziato, cagiona non pochi disagi e danni alle aziende presenti nel territorio, di qualunque natura, che operano in favore del bene Pubblico. Da parte nostra è altrettanto doveroso chiarire che nella Di Bella Costruzioni non si è mai verificato".