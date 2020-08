Fugge dalla polizia e si schianta: denunciato e multato

Nella giornata di ieri sono state denunciate due persone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, ieri pomeriggio a piazza Palestro L.R.F., a bordo della sua moto, nonsi è fermato all’alt e, approfittando del traffico cittadino, ha accelerato la marcia per fuggire. A seguito di accertamenti d’ufficio sulla targa del mezzo, si è appurato che l’uomo era un pregiudicato che si sarebbe dovuto presentare presso gli uffici del commissariato Librino in quanto gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di firma. Pertanto, al momento del suo arrivo presso l’ufficio di polizia, gli agenti che lo stavano aspettando hanno provveduto a denunciarlo, oltre che a sanzionarlo per le varie infrazioni commesse. Per lo stesso reato, nel corso della notte, è stato denunciato M.A., che viaggiava a bordo della sua autovettura insieme ad altre tre persone nella zona di Corso Indipendenza. Anche lui non si è fermato all'alt della polizia. Dopo un inseguimento per le strade del quartiere “San Berillo nuovo”, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere con un’auto parcheggiata. I quattro individui sono scesi dal mezzo nel tentativo di scappare, ma sono stati subito bloccati. Il conducente veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per diverse infrazioni stradali.

