Stanziati i fondi per riqualificare l'oratorio della parrocchia "Sacratissimo Cuore di Gesù" di Biancavilla

Oltre 90 mila euro dalla Regione Siciliana, assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, per la ristrutturazione e riqualificazione dell’oratorio della parrocchia "Sacratissimo Cuore di Gesù" di Biancavilla. A comunicare la notizia, dopo la pubblicazione del decreto di approvazione, è il sindaco Antonio Bonanno. "E’ un segnale importante - commenta il sindaco - per la parrocchia e per tutto il territorio di Biancavilla. La chiesa del ‘Sacro Cuore’, o di ‘padre Greco’ come amano chiamarla i biancavillesi non giovanissimi, è un punto di riferimento per centinaia di giovani grazie anche alla sapiente conduzione spirituale di un parroco giovane e instancabile, com’è padre Ambrogio Monforte. L’oratorio della chiesa, così come gli oratori che operano in altre aree della città, svolge un ruolo importantissimo di aggregazione e formazione per tantissimi giovani. Una porta sempre aperta dove poter trovare conforto e anche svago. Per questo gioisco in maniera particolare per l’importante contributo della Regione Siciliana che renderà la struttura ancora più moderna ed efficiente. Ringrazio di cuore - conclude il primo cittadino - l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò e il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno".

"Come parroco della comunità del ‘Sacro Cuore’ che abbraccia una grande fetta di popolo biancavillese, - afferma don Ambrogio Monforte - esprimo piena soddisfazione per l’interessamento che iI sindaco Antonio Bonanno ha avuto nei confronti del nostro iratorio, attivo dal 1956. Grazie a questo contributo della Regione Siciliana possiamo riaprire il primo piano dell’oratorio che verrà utilizzato esclusivamente per la partecipazione e la crescita spirituale e umana dei ragazzi della parrocchia: al primo posto la catechesi e le attività extra scolastiche. E’ un intervento che conferma la piena collaborazione tra le istituzioni locali e la comunità parrocchiale".