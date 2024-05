Mascali, l'oratorio della parrocchia di San Leonardo Abate sarà restaurato con i fondi dell'8xMille

La curia diocesana annuncia l'arrivo di finanziamenti dall'8xMille alla chiesa cattolica per il restauro dell'oratorio della parrocchia San Leonardo Abate di Mascali, un importante patrimonio non solo della comunità ma anche della città. Grazie alla generosa collaborazione dei contribuenti che hanno destinato l'8xMille, l'oratorio di San Giovanni Bosco usufruisce di una somma pari a circa 150mila euro (70 per cento dall'8xmille ed il 30 per cento dal fondo parrocchiale) in quanto necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Il progetto prevede il rifacimento dei prospetti esterni dell’edificio, con regolamentazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le coperture, gli infissi e le impermeabilizzazioni. La consegna dei lavori alla ditta è avvenuta nei locali della curia giovedì 9 maggio alla presenza del vicario generale mons. Agostino Russo, del direttore dei Beni Culturali ecclesiastici don Angelo Milone e del parroco don Rosario Di Bella.

"Il nostro oratorio - dichiara il parroco don Rosario - è un'icona di fede e storia locale. Questo finanziamento permetterà di preservare e valorizzare ulteriormente questo luogo garantendo ai tanti giovani e alle generazioni future la possibilità di avere un luogo di ritrovo per la preghiera, la spiritualità, lo svago e la cultura". Nel ringraziare il vescovo Raspanti per aver seguito l'iter burocratico, don Angelo Milone ha detto: "Il finanziamento dell'8xMille testimonia ancora una volta la solidarietà e l'impegno nel preservare il nostro patrimonio culturale e religioso. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante progetto". L’intervento edilizio, autorizzato dal Comune di Mascali, sarà ultimato entro l'anno 2025.