Restauro della chiesa di Santa Maria del Carmelo: sabato chiusa la strada di fronte l’edificio sacro

Nella contrada Pennisi, frazione di Acireale, sono cominciati i lavori per il restauro del tetto e sagrato della bella chiesa parrocchiale dedicata a Maria SS del Carmelo e a S. Emidio, martire delle fede cristiana invocato come protettore contro i terremoti.

Per consentire i lavori in condizioni di massima sicurezza la Città metropolitana di Catania ha predisposto una ordinanza. Sabato 6 luglio, dalle ore 8 alle ore 20, non si potrà transitare sulla strada provinciale 115, da via Caccamo e via Torretta, strada in cui si trova la chiesa. Neri tratti limitrofi vige il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 20 km/h.