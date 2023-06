Via libera alla messa in sicurezza della facciata della chiesa "Santa Maria dell'Immacolata" di Ficarazzi

Nuova vita alla facciata della chiesa "Santa Maria dell’Immacolata" di Ficarazzi, il 3 luglio il via ai lavori. L’appello di padre Franco Burgo ha trovato l'immediata risposta auspicata dal coordinatore locale di Fratelli d'Italia, Claudio Mudanò e dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana,Gaetano Galvagno che, nel corso della scorsa legislatura, è riuscito a ottenere un contributo straordinario per i lavori di recupero e di messa in sicurezza pari a 35 mila euro euro con la legge di Variazione di Bilancio 2022.

"Preservare i luoghi di culto insieme a tutti gli edifici pubblici investendo risorse per la loro ordinaria manutenzione e la messa sicurezza è una prerogativa politica e istituzionale imprescindibile e, coerentemente a questa linea, si è attivato in sinergia il gruppo di Fratelli d’Italia di Aci Castello negli interessi della comunità religiosa di Ficarazzi", fa sapere Galvagno. "Ascoltare e dare seguito alle istanze dei cittadini e dei nostri rappresentanti locali al Comune di Aci Castello - puntualizza il Presidente - è un passaggio indispensabile per crescere e migliorare insieme all’amministrazione le condizioni del territorio".

Il Sindaco Carmelo Scandurra esprime soddisfazione per il risultato portato a segno in favore della comunità religiosa di Ficarazzi e della pubblica incolumità: "Ringrazio il Presidente Gaetano Galvagno per la sensibilità dimostrata e per il contributo regionale reso alla nostra comunità e, in particolare, alla chiesa "Santa Maria dell’Immacolata". Il prossimo 3 luglio inizieranno i lavori affidati con bando alla ditta "Terra Costruzioni Srl" per il progetto dell’arch. Salvatore Passarello, approvato dalla Giunta e seguito con vivo interesse anche dal consigliere Salvo Tosto e dal coordinatore FdI Gaetano Muzzio. Possa questo evento aprire le porte a una proficua collaborazione propositiva tra le parti politiche che oggi consegnano ai cittadini un primo ottimo risultato", conclude il primo cittadino.