Il ritorno del "Liotru" dopo il restauro, Trantino: "Simbolo della resilienza di Catania"

Torna in piazza Duomo "U liotru", l'elefante in pietra lavica simbolo di Catania. E' da stamani di nuovo sotto gli occhi dei cittadini e dei visitatori, dopo un restauro certosino partito ad aprile. Oggi, finalmente, la svelata del "Liotru". Il restauro conservativo ha donato nuova luce al monumento più amato dei catanesi e restituito alla fontana dell'elefante l’equilibrio cromatico voluto da Giovan Battista Vaccarini.

Presenti alla cerimonia di riconsegna, il sindaco Enrico Trantino, il vice sindaco Paolo La Greca e l'assessore allo Sport e alle Politiche comunitarie Sergio Parisi.

"Torna l'elefante che tanto è mancato in questi mesi ai catanesi. Torna il simbolo della resilienza della città agli eventi naturali che sono stati nel passato contro Catania. Non ci hanno sconfitti il terremoto e l'eruzione, non ci potranno certo sconfiggere il degrado, l'incuria e la cattiva politica. Quando questa città fa sistema, il risultato si vede e oggi è sotto gli occhi di tutti", ha dichiarato il sindaco Trantino.

L’intervento per il restauro dell’apparato marmoreo della fontana è stato promosso dall’amministrazione comunale tramite la Direzione Opere Pubbliche, diretta da Fabio Finocchiaro, che ha annunciato anche l'imminente restauro del pavimento in marmo intorno alla fontana dell'elefante.

La novità più gradita per i catanesi è la ritrovata vitalità della fontana finalmente zampillante grazie ad un complesso lavoro di ricostruzione eseguito grazie alla perizia dei tecnici che hanno curato il restauro. A eseguire i lavori è stata l'impresa siciliana Scancarello, che si è aggiudicata gli interventi di restauro, finanziati con la tassa di soggiorno.