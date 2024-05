Rigenerazione urbana: cominciati i lavori per gli storici Fontanoni del Gagini

Sono cominciati i lavori di riqualificazione dei Fontanoni del Gagini, nel quartiere Acquanuova a Caltagiorne Si tratta di risorse statali che rientrano fra gli investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Oggi gli esperti della soprintendenza ai Beni culturali e ambientali vi hanno effettuato un sopralluogo in presenza degli assessori Paolo Crispino e Claudio Lo Monaco.

“Ringraziamo la soprintendenza – sottolinea il vicesindaco Crispino –, la cui presenza e costante attenzione alla nostra città si traduce in un fattore di forte garanzia sul pieno rispetto, nell’esecuzione dei diversi lavori in corso di svolgimento, della storia e dell’integrità dei luoghi. Gli interventi riguardanti i Fontanoni del Gagini, la cui conclusione avverrà entro la fine di ottobre, determineranno la riqualificazione e valorizzazione dell’opera e degli spazi circostanti, in uno dei quartieri più antichi della città che, proprio attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, è già oggetto di altre significative attività dell’Amministrazione con i lavori riguardanti le vicine scalinate delle vie Gurgone e Lo Nobile”. I Fontanoni del quartiere Acquanuova “raccontano” la storia di Caltagirone e costituiscono un’attrattiva turistica. Costruiti e decorati nel 1608 dallo scultore Gian Domenico Gagini, furono gli sbocchi del primo acquedotto cittadino.