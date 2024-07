La statua di Santa Venera al Pozzo restituita alla comunità di Aci San Filippo

Dopo più di 2 anni di restauro, ritorna al suo originale splendore la statua lignea di Santa Venera custodita nella chiesa di Santa Venera al Pozzo (artista ignoto del secolo XVIII), oggi inagibile. La scultura è stata esposta nella basilica prepositurale San Filippo d'Agira di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena. Al restauro, oltre la partecipazione dei fedeli, ha contribuito la Banca Popolare di Ragusa, con una somma di 3mila euro, donata dal direttore generale Saverio Continella.

Domenica 21 luglio, in prossimità della festa estiva di Santa Venera del 26 luglio, si è celebrata la Santa Messa vespertina con l'inaugurazione e la benedizione della statua recentemente restaurata. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, membri e autorità della comunità locale, insieme alla sindaca Margherita Ferro ed ai rappresentanti della giunta comunale. La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo emerito di Catania e già vescovo di Acireale mons. Salvatore Gristina, che ha sottolineato l'importanza spirituale e culturale per la comunità sanfilippota e diocesana.

Il culto di Santa Venera, patrona della diocesi e Citta di Acireale ha le sue radici proprio nel territorio di Aci Catena. Il restauro della statua è stato svolto da Angelo Trovato che ha riportato alla luce l'antica bellezza dell'opera d'arte. "Così come questa statua è stata restaurata con pazienza e maestria - ha detto il vescovo Gristina nella sua omelia - anche noi siamo chiamati a lavorare ogni giorno per restaurare la nostra fede e le nostre comunità. La sua bellezza rinnovata è un segno tangibile della cura e della dedizione che riserviamo all'eredità dei nostri padri. Attraverso questo restauro desideriamo ancora una volta trasmettere la nostra storia alle future generazion. Santa Venera, che ha ascoltato la voce del Buon Pastore, ci ispiri a ricercare sempre la bellezza, la verità e la bontà nella nostra vita quotidiana. In particolare chiediamo a lei il dono della pace". Il parroco don Roberto Strano al termine ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al restauro, sottolineando l'importanza della conservazione del patrimonio religioso. "Questo restauro - ha detto - è un segno dell'amore che condividiamo per la nostra basilica e per tutto ciò che essa rappresenta. Quest' opera sia fonte di speranza e di unità per tutti noi". Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato anche il cardinale Paolo Romeo, acese di nascita e arcivescovo emerito di Palermo, e Michele Leanza in rappresentanza della Banca.