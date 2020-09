Restituito il camper rubato a dei turisti bergamaschi alla Plaia

Finisce con un inatteso, ma tutto sommato positivo, fuoriprogramma l’avventura dei due turisti bergamaschi che, in vacanza nella città etnea, avevano subito il furto del proprio camper ad opera del catanese 43enne A.A.L. nei pressi della Plaia. Posteggiato il grosso mezzo in un’area del quartiere Librino, il ladro non ha trovato di meglio che camuffarlo con un pezzo di nastro nero, posto a modificarne la targa. Ai poliziotti delle volanti per ritrovare il mezzo rubato è stato sufficiente sfruttare l'approfondita conoscenza del territorio, giungendo all’identificazione del responsabile del furto.

Questo pomeriggio, ai sorpresi – ma stavolta in senso buono – turisti, gli agenti hanno riconsegnato il mezzo che permetterà loro di riprendere le vacanze in serenità, cancellando lo sconforto dell’amara sorpresa che quel maldestro balordo aveva riservato loro. Il pronto rinvenimento e la consegna del veicolo, avvenuta all’interno di un’area di parcheggio dell’Aeroporto Vincenzo Bellini dov’era stato provvisoriamente ricoverato, sono stati anche favoriti dalla continua implementazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal questore di Catania Mario Della Cioppa e ha indotto una maggiore percezione della sicurezza tanto nei cittadini bergamaschi, quanto in tutti i catanesi che hanno a cuore l’immagine e il buon nome della città di Catania. Il responsabile è stato denunciato.