Operazione "Mi Amor", il "sottogruppo" di Caltagirone interno ad una rete di prostituzione più grande

Un sottogruppo operante a Caltagirone, all’interno di una grande cadena ("rete organizzativa”) che opererebbe su scala regionale. È quanto emerge dalle carte dell’inchiesta “Mi Amor” che ha portato all’arresto di 9 persone, accusate a vario titolo di “associazione a delinquere” e “favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”.

La “cadena”

Gli indagati risultano coinvolti in un traffico di prostituzione il cui mercato di riferimento è quello di Caltagirone. Risultano scelti con particolare accortezza i luoghi destinati alle giovani ragazze, precisamente due appartamenti in via Roma, ora sotto sequestro. Quello messo in piedi, secondo il Gip del Tribunale calatino, è un gruppo che opera a Caltagirone con una certa autonomia rispetto alla rete cui fanno riferimento le due donne colombiane indagate.

Emerge dalle conversazioni e dal coinvolgimento di tre tra gli indagati (residenti rispettivamente a Misterbianco, Catania e Gioiosa Marea), il collegamento tra la piccola associazione calatina e una realtà criminale che si muoverebbe a un livello più ampio. Un legame imprescindibile dal momento che l'attività svolta a Caltagirone dovrebbe necessariamente contare sull'apporto di numerosissime ragazze il cui soggiorno in un determinato luogo non deve superare, per evitare le attenzioni delle forze dell'ordine, le due settimane.

Il gruppo territorialmente più ampio serve a garantire l'"approvvigionamento" delle ragazze, la loro turnazione ed il loro soggiorno in Italia, mentre il gruppo calatino, gestito dalla Palomo e dalla Molina, appare concentrato sulle dinamiche locali pur non ignorando il tributo economico dovuto alla più ampia rete organizzativa.

Lo schema piramidale

Il gruppo era organizzato molto su una valida ripartizione di ruoli. Le posizioni apicali sono ricoperte da Acuna Cecilia Palomo e Norma Constanza Molina Sandoval, mentre risultano semplici partecipi gli altri indagati. La Palomo e la Molina rientrano sicuramente nel ruolo di leader – scrive il Gip - perché dalle loro condotte e dalle conversazioni intercettate emerge il loro ruolo di persone che materialmente si occupano della organizzazione e pianificazione dell'attività.

Nelle varie intercettazioni registrate durante l’attività d’indagine dei carabinieri a volte ammettono, senza filtri, di essere responsabili dei siti e dell'amministrazione dei proventi. La Molina è la titolare del contratto di locazione di uno dei due immobili di via Roma. Entrambe tengono una accurata contabilità, essenziale soprattutto per stornare la giusta quota in favore della "cadena" cui entrambe fanno riferimento. La Molina fa riferimento a collocazioni di ragazze a Messina, Catania o Bagheria e si occupa anche degli annunci pubblicitari pubblicati su alcuni siti web.

Quanto alla Palomo le innumerevoli conversazioni tradiscono il suo inserimento nel gruppo. La donna amministra i guadagni delle ragazze, si definisce responsabile dell'organizzazione e collabora attivamente con la Molina nella gestione della casa.

La soddisfazione del cliente

L'obiettivo è costruire un sistema sempre più redditizio e rendere soddisfacente il mercato, perché, in definitiva, ciò che conta per il gruppo è la soddisfazione del cliente. I membri sono ben consapevoli di muoversi all'interno di questo sistema tanto è vero che gli stessi sanno benissimo di dover versare una quota dei profitti alla rete organizzativa all'interno della quale si muove il sottogruppo di Caltagirone; il tutto per garantire il consolidamento di un mercato in piena espansione, che usufruisce di automatismi ormai collaudati. Del resto bastano poche parole, pochi cenni per intendersi perfettamente.

In questo senso, infatti non si registra alcun linguaggio criptico né i componenti dell'organizzazione ne ravvisano la necessità, ritenendosi al riparo dagli occhi delle forze ordine che, almeno fino ad ora, erano sempre riusciti ad evitare.

