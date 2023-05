Proseguono le revisioni dei bus Amts al ritmo di 6 ogni dieci giorni

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania comunica di aver attivato un ulteriore potenziamento del programma di esercizio per il mese di maggio, grazie all’immissione in servizio di altri mezzi revisionati, con un ritmo di circa 6 bus inseriti nuovamente sulle tratte cittadine ogni dieci giorni.

"La tabella di marcia per il rientro totale di tutti gli autobus in città - comunica l'azienda - previsto per la prossima metà di luglio, quando verrà messo in servizio l’ultimo gruppo di mezzi revisionati, è dunque in linea con le aspettative, anche grazie all’intensificarsi degli sforzi da parte dell’Ente di certificazione della riqualificazione delle bombole a metano, il quale ha recentemente potenziato la propria capacità di verifica". Continuano a circolare a pieno regime i 30 bus acquistati nei mesi scorsi da Atm Milano, proprio per potenziare il parco mezzi anche in previsione dell’imminente conversione all’elettrico del parco mezzi. L'obiettivo è conseguire l’acquisto, entro il 2026 di 100 autobus full electric, grazie ai fondi Pnrr e l’immissione in servizio, già nel 2023, di 36 bus elettrici, di cui 18 già operativi dallo scorso gennaio e la rimanenza in previsione per il mese di ottobre, utilizzando i fondi Pon Metro di competenza del Comune di Catania.