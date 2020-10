Revoca del reddito di cittadinanza per un parcheggiatore abusivo

L’azione di contrasto della polizia al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ha dato ancora una volta i suoi frutti. Infatti 14 sono state le persone sanzionate per lo svolgimento dell' attività illecita solo nell’arco di pochi giorni. Ma stavolta si è arrivati ad un risultato più importante come specifica la questura in una nota. A.A.D. classe 1971, oltre ad essere destinatario di un Avviso Orale per essere recidivo nella sua illecita attività che aveva dato luogo a diversi ordini di allontanamento, era anche percettore del Reddito di Cittadinanza. Da qui è conseguita l’attivazione di quelle procedure stabilite proprio dalla Questura per le verifiche connesse alla percezione del “Reddito di Cittadinanza” e che prevedono una stretta collaborazione tra la polizia di Stato, la polizia locale e la guardia di finanza per i diretti collegamenti con l’Inps. Grazie a questa rete, questo parcheggiatore è stato segnalato e denunciato per percezione indebita, inoltre gli è stato revocato il “Reddito di cittadinanza” e dovrà con molta probabilità restituire quanto illegittimamente percepito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.