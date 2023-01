Sarà l'ex prefetto Mattei a guidare il comune di Catania fino alle prossime elezioni

Sarà l'ex prefetto Piero Mattei a guidare il comune di Catania. La Giunta regionale ha firmato il decreto di nomina per sostituire il commissario Federico Portoghese che non avrebbe avuto i requisiti per continuare il mandato affidatogli sempre dalla Giunta. Subentra, quindi, Mattei fino alle prossime elezioni comunali che si terranno in primavera.

Nato a Pietrasanta in provincia di Lucca, è da tempo in pensione. Ha 78 anni e nel tempo ha prestato servizio presso le prefetture di Enna, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria (Alto commissariato antimafia), Salerno, Oristano, Crotone e Vicenza. L’atto formale verrà perfezionato nelle prossime ore.

Lo scorso 17 gennaio, l'assessorato regionale delle Autonomie locali aveva "avviato il procedimento di revoca dell'incarico" di commissario straordinario al Comune e alla Città metropolitana di Catania, conferito il 9 settembre del 2022, a Federico Portoghese. Il provvedimento faceva seguito al parere negativo, espresso dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione Siciliana sui requisiti posseduti da Federico Portoghese nella sua nomina a commissario straordinario a Catania, dopo le dimissioni del sindaco Salvo Pogliese che era stato sospeso dal prefetto per la condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione subita nel processo su rimborsi all'Ars come vicepresidente del gruppo del Pdl. Il parere chiesto il 26 agosto del 2022 dall'assessorato regionale delle Autonomie locali era stato depositato il 5 gennaio scorso.