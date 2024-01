Riaperto il caso di Anthony Bivona trovato morto in Germania: Gip dispone nuove indagini

È stato riaperto il caso di Anthony Bivona, 24 anni di Adrano, trovato morto il 18 luglio nelle scale del suo appartamento a Darmstadt, in Germania. Il caso, inizialmente archiviato in Germania come suicidio per impiccagione, presenta lacune significative, tra queste, l'autopsia non è stata effettuata immediatamente, rendendo difficile ricostruire i fatti.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma, Flavia Costantini ha respinto la richiesta di archiviazione, evidenziando le discrepanze nelle dichiarazioni della compagna della vittima e contraddizioni rispetto ai rapporti della polizia tedesca. Inoltre, è stata rilevata una compressione cutanea sul collo di Bivona, ma il suo avanzato stato di decomposizione ha impedito ulteriori approfondimenti.

Dalla lettura dell’ordinanza, risulta determinante la dettagliata perizia sul telefono (iPhone) di Bivona svolta dall'esperto informatico forense Gabriele Pitzianti con le più avanzate metodologie e strumentazioni forensi. La famiglia di Bivona, rappresentata dagli avvocati Francesco Messina e Paola Paladina, sostiene la tesi dell'omicidio.

"Quando si trova una vittima di morte violenta la prima cosa che si dispone è l'autopsia. Ma in Germania non è stata fatta e quando è stata disposta in Italia il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Ma di questo mancato esame in Germania nessuno si scandalizza, tranne la famiglia. Inoltre su diversi punti le indagini non sono state sviluppate", dichiara l'avvocato Francesco Messina, del foro di Catania.

Il Gip ha ordinato nuove indagini, compresa l'acquisizione del fascicolo tedesco e l'audizione di alcuni amici italiani di Bivona a Darmstadt e della compagna, per chiarire le circostanze della morte e stabilire se si tratti di suicidio o omicidio.

La famiglia Bivona commenta la riapertura del caso : "Abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura italiana, la stessa fiducia che rinnoviamo oggi sperando che possa finalmente fornirci la verità e la giustizia che cerchiamo da 30 mesi. Ringraziamo oltre ai nostri avvocati, i nostri consulenti per il prezioso lavoro, il dottor Chianelli, il dottor Spitaleri, il medico legale Cataldo Raffino, che ha assistit all'autopsia. Un ringraziamento speciale va al dottor Gabriele Pitzianti per l'eccellente consulenza informatica forense sul telefono di Anthony quale contributo fondamentale per la riapertura del caso".