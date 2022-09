Riapertura discarica Oikos, Marano (M5S): " Decisioni che danneggiano i cittadini e l'ambiente"

"Il nuovo risvolto giudiziario, con la sospensiva del Cga in merito alla sentenza del Tar sulla discarica di Motta, danneggia ancora una volta intere comunità nonché l'ambiente. Tanto ci siamo battuti per dimostrare la pericolosità, la saturazione di una discarica che ha devastato un territorio con costi ambientali altissimi e adesso questa ultima decisione comporterà l'arrivo di tonnellate e tonnellate di rifiuti da tutta la Sicilia". Lo ha detto la deputata M5S Jose Marano in merito alla sospensiva del Cga sulla discarica Oikos. "I fallimenti del governo Musumeci sono dinanzi agli occhi di tutti: città sommerse dai rifiuti, differenziata all'anno zero e ricorso compulsivo alle discariche private o all'invio dei rifiuti all'estero. È ora di chiudere una volta per tutte con i fallimentari governi regionali che si sono succeduti".