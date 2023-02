Etna: entro sabato la doppia corsia per Piano Provenzana, sul versante sud si riapre venerdì

Riguardo l’emergenza neve e le condizioni delle strade dell’Etna di competenza della Città metropolitana di Catania, l'ente ha inviato una nota in cui si precisano le modalità di intervento e si rende noto il calendario delle riaperture delle strade interessate dai lavori di sgombero.

"Secondo quanto concordato in sede di Ccs tenutosi in Prefettura nella giornata di venerdì - si legge nel comunicato - è stato chiesto l’intervento di mezzi spazzaneve tipo fresia all’Anas. La Protezione civile, compartecipe al coordinamento dei soccorsi, ha fatto a sua volta richiesta di mezzi e sono stati concessi due mezzi spazzaneve/fresia operanti sul lato Etna Nord (Linguaglossa) e altri due mezzi meccanici operanti sul alto Etna Sud (Nicolosi – Belpasso). A tali mezzi è stato assegnato il prioritario compito di collegare per il lato nord Linguaglossa con il Piano Provenzana – Rifugio Citelli – Fornazzo. Mentre per il lato sud obiettivo primario è stato quello di liberare la S.p. 92 così da consentire il collegamento di Nicolosi con il Rifugio Sapienza. Le strade interessate dalla intensa quantità di neve sono state, oltre la Mareneve e la S.p 92, la cosiddetta 'Quota Mille' e la San Leo – Milia - Contea. La situazione attuale sul lato nord vede i mezzi spazzaneve impegnati nel liberare la seconda corsia nel tratto di strada 'Mareneve' compreso dall’incrocio con Quota Mille sino all’incrocio con Piano Provenzana. A tal fine sta operando un mezzo spazzaneve tipo fresia, di pertinenza dell’Anas, ed è stato posto in operatività un analogo mezzo spazzaneve/fresia della Città Metropolitana di Catania con mezzi meccanici di supporto (pale, escavatore con benna, camion), mentre operai attrezzati di motosega stanno anche tentando di eliminare il notevole numero di rami spezzati caduti sull’arteria stradale. Si ritiene che con questo impegno entro la giornata di sabato prossimo si possa avere la transitabilità su detto tratto di strada, con doppia corsia.

"Riguardo il lato Sud attualmente già risulta liberata in doppia corsia il tratto della S.p. 92 che va dall’incrocio S. Leo con il Rifugio Sapienza. Si stanno ultimando ultimi punti - conclude la nota della Città Metropolitana - che presentano piccoli ostacoli. Si ritiene che la transitabilità sulla strada possa essere consentita sin da domani, venerdì 17. Sono stati fatti anche interventi per liberare da neve e detriti la S.p. 120 e sono in corso quelli per liberare la strada ex trazzera San Leo – Milia – Contea. Tutte le attività sono state coordinate di concerto con la Protezione civile regionale, a cui va un ampio ringraziamento per l’impegno".