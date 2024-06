Riapre lo svincolo di Canalicchio, ma i lavori continueranno per un altro mese

Procedono con regolarità ed in linea con il cronoprogramma gli interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo l’A18/Dir, conosciuta anche come viale Mediterraneo. Nel corso dei lavori, Anas ha generato delle economie derivate da perfezionamenti costruttivi che permetteranno di realizzare altri 600 metri di barriere spartitraffico (in direzione Catania e in proseguimento ai lavori attualmente in corso) non presenti nel progetto originario per mancanza di finanziamenti.

Pertanto, giovedì 20 giugno si provvederà alla riapertura delle rampe dello svincolo “Canalicchio”, attualmente oggetto di interdizione, e alla estensione del cantiere per ulteriori 600 metri. Il completamento di tutti gli interventi è previsto entro il prossimo 26 luglio e prima dell’avvio dell’esodo estivo.