Comuni etnei

Riapre il teatro comunale di Belpasso, il sindaco Caputo: "Era un nostro impegno e lo abbiamo rispettato"

L’inaugurazione è prevista per venerdì 19 gennaio alle ore 20:30. "Non è stato semplice - aggiunge il primo cittadino - ma, come ho ribadito più volte, il nostro teatro è una priorità"