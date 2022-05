Buoni spesa regionali per emergenza covid-19, riaperti termini di presentazione delle domande

In data odierna è stato pubblicato un avviso per la riapertura dei termine per la presentazione delle istanze per la richiesta dei buoni spesa per i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio - assistenziale da COVID – 19 a valere sulle risorse messe a disposizione dal programma operativo POC SICILIA 2014/2020.

La richiesta dei buoni spesa dovrà essere presentata esclusivamente tramite piattaforma al seguente link: https://solidali.welfarex.it/giarre_solidali_buonispesa Le domande si possono presentare a partire dal 5 maggio entro e non oltre il 19 maggio 2022 da tutti i cittadini che non hanno precedentemente presentato istanza per il medesimo beneficio; la cui domanda presentata nel precedente avviso pubblico non è stata accolta, ma le cui condizioni familiari ed economiche, riguardo ai redditi di APRILE 2022 sono mutate rispetto la precedente domanda di contributo; c) la cui domanda presentata nel precedente avviso pubblico non è stata accolta, per errori di compilazione o per non corrispondenza anagrafica o richiedente non intestatario scheda;